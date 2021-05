"Mul on olnud au Eestis viimased kaks aastat teenida. Oleme selle aja jooksul teinud suuri edusamme Eesti kaitseväega integreerumisel – NATO lahingugrupp on nüüdseks selgelt 1. jalaväebrigaadi osa ja võimeline sellega koos võitlema," ütles kolonel Clayton, kes lisas, et Eestis veedetud aeg on pakkunud talle palju häid elamusi. "Mul on väga meeldivaid mälestusi, nagu rattasõit mööda Eestit ja osalemine Tartu suusamaratonil, millega Ühendkuningriiki naasta," ütles kolonel Clayton.