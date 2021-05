Päästjad likvideerisid õlireostuse ja põlengu

Eile kella 11.49 ajal teavitati Kunda päästekomandot, et Kundas Kasemäe tänaval on sõiduteel õlireostus. Päästjad katsid umbes pooleteisemeetrise õlilaigu absorbentainega ning pühkisid aine kokku, et tänavakoristusettevõte saaks selle ära viia. Päästjad leidsid ka Pargi bussipeatusest pooleruutmeetrise õlilaigu ja tegid ettevalmistusi selle likvideerimiseks.