Vabadel vaktsineerimise aegadel tasub silm peal hoida

Rakvere haigla juht Ain Suurkaev rääkis, et alates 21. maist on haiglal veel vabu aegu pakkuda. "Eilse päevaga broneeriti mitusada aega. Tundub, et õhtu poole broneerimine õnnestub paremini ja mõistlik on varuda kannatust," soovitas Suurkaev vaktsineerimisest huvitatutele.