Buss on kuulutatud rahvusvaheliselt tagaotsitavaks, sest selle lahkumine üle Eesti lõunapiiri on elektrooniliselt fikseeritud. "See tähendab, et kui tagaotsitav sõiduk jääb mistahes riigis kohalikele korravalvuritele silma, peetakse see kinni," ütles Rakvere politseijaoskonna juht Katrin Satsi. Reede, 14. mai pärastlõunaks seltskond tabatud ei olnud.