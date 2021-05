2020. aasta septembris esitas AS Generaator Keskkonnaametile tähtajatu keskkonnaloa taotluse Kunda jõe paisutamiseks ja hüdroenergia kasutamiseks, et hakata Kunda I paisul tootma elektrienergiat. Pais asub Lääne-Viru maakonnas Viru-Nigula vallas Kunda linnas Jõe tn 21 kinnistul. AS Generaator soovib paisu rekonstrueerida, laiendada ja alustada elektri tootmisega. Muu hulgas soovitakse juurde rajada kruvikalapääsu ja -turbiini, mis seniste andmete ja tehtud uuringute põhjal ei võimaldaks siiski kõikidel Kunda jões elavatel liikidel veekogus vabalt liikuda.