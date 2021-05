Ja ega olekski neil pidevalt põhjust lõbusas tujus olla, sest ega elu pole kerge ka kajakatel mitte. Naerukajakas on küll meie kõige arvukam kajakaliik, kuid praegune 30 000 – 60 000 paari jääb paari-kolmekümne aasta tagusele arvukusele tublisti alla. Juba ligi poolteist sajandit on naerukajakad Eestis elanud ja siin kenasti kohanenud. Neid võib meile vastu jalutada nii linnatänavatel kui ka põldudel, lennata meie peade kohal nii meresaartel kui ka järvedel. Ja nende äratundmine pole raske – sellist kohvipruuni pead teistel kajakatel pole. Pealegi on teised suuremad. Üksnes vähearvukas väikekajakas võib segadust tekitada, aga tema pea on musta värvi, seega lähedalt on erinevus näha.