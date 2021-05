Nädala kaja: väga kiire nädal

Kuidagi kiiresti läks see nädal, vähemalt Virumaa Teataja toimetusel. Ajakirjanikule tähendab kiire nädal seda, et teemasid, mida käsitleda, on palju ja need on huvitavad. Mida kiirem ja keerulisem nädal toimetusel, seda rohkem tulevad kolleegid kokku üksteist abistama ja kaasa mõtlema. Selline sünergia on nakkav ja vinge.