Kolumn: joomise ülistuseks

Kogu elu olen pidanud kuulma üht rumalat küsimust: “Jeppe, miks sa jood?” Miks inimene joob? Ikka janu pärast. Aga jaksad sa kõigile seletama minna. Kohe küsitakse sada küsimust juurde, et miks just viina, et vesi on ka olemas, viin on tervisele kahjulik ja mida kõike veel. Purjus inimene ei küsiks nii palju. Purjus inimene küsib sellepärast, et vastust saada.