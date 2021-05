Airin maalib tunnet. Elu magusat valu. “Elus on nii ilusad momendid, mis ma tahan maali peale panna,” ütles kunstnik näitust “Värvid lumel, vees ja puus” avades. Ta rääkis, et ei pannud maalidele pealkirju, et igaüks saaks neid nimetada oma äratundmise järgi.