Kunstnikud seavad Kreenholmis võrke

Rohkem kui kümne tuhande töölisega mammutettevõte asus muljet avaldavas hoonekompleksis mühisevate koskede vahel. Seal elasid ja töötasid kangrud, kudujad oma peredega. Kogu nende elu oli sinna koondatud, et võimalikult efektiivsemalt tööjõudu ära kasutada.

“Minu vanaema ema elas ja töötas siin, siia ta ohverdas oma lühikese elu, ta suri 34-aastasena tuberkuloosi, jättes elu tõmbetuultesse kolm väikest last,” rääkis üks idee autoritest Kristi Leppik. “Installatsioon on kummardus talle, mu vanaema emale, ja selle läbi kõigile naistele, kes olid Varesesaarele seotud. See räägib inimese ja eelkõige naise võimalustest ja võimatustest, mis seovad tema elu. Ja esitab küsimusi: kuidas määravad elu ja elukäiku sündimise aeg ja ruum ning sugu, mis teeb meist ohvrid, kuidas tulla toime väljapääsmatuse tundega, kas elu on lõks?”