Tiina Mälberg, näitleja:

Üks uus ja väärt asi on Naatan Haameri “Aeg parandab hoolitsetud hingehaavad”, mis koondab tema kui leinanõustaja ja hingehoidja kogemused. See on raamat, millest võiks raskete aegade üle või läbi elamisel olla abi, samuti siis, kui kellegi lähedane on väga raskemeelne või õnnetu. Raamat keskendub küll leinaga seotud kriisile, aga nagu ta ütleb, on kaotusega seotud kriise mitmesugustel puhkudel. Selleks võib olla endise elukorralduse, töökoha või sissetuleku kaotamine, isegi nooruse kaotamine.