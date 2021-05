Rakvere saab uue muusikafestivali

"On muusikastiile, mille järgi saab tantsida. On muusikastiile mida saab kuulata. Funk'i saab nii kuulata kui selle järgi tantsida – keegi ei pahanda, kui ainult kuulad või ainult tantsid. Samamoodi on lubatud mõlemad korraga," rääkis festivali peakorraldaja Johannes Pihlak. "Tõuke päriselt ärategemiseks andis Vallimäel sõbraga hängimine, fantastiline koht ägedaks linnafestivaliks."