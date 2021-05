Juhtkiri: kas sa juba boltinud oled?

Tegelikult ei häiriks tõuksid ju kedagi, kui nendega mõistlikult talitataks. On tore vaatepilt, kui keskealine daam kihutab Bolti tõukerattaga kübara ja seeliku lehvides piki Pikka, nii et vähe pole, aga kui see ratas pärast seda suvaliselt vedelema jääb, tekib uudne olukord, mis vajab harjumist ja ehk ka tõuksikultuuri tekitamist.

Päris nukker on vaadata, kui need sõiduriistad peale kasutust kuskile kraavi visatakse. Enda asjaga ju ei teeks nii. Ettevõte ja linn on näinud vaeva, et sellist lõbu meie linnaruumis lubada saaks, ja siis suhtutakse ratastesse nagu prügisse. Hooletutele kasutajatele võiks Bolt ise rakendada sanktsioone, kui nende vara on kuritarvitatud, ja ilmselt pole kaugel aeg, kui mõni hoolimatu seadusesilma ette jääb.