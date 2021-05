Kehv taristu kiirendab ääremaastumist – mis saab Virumaa teedest?

Riiki ei vii edasi mitte ainult neljarealised põhiteed, vaid kohalik teedevõrk, mis vajab üleriigilisest veel rohkem nüüdisajastamist. Kohalike ja kõrvalteede suurele mahajäämusele juhtis värskelt tähelepanu ka TTÜ logistikaprofessor Dago Antov. Riigi toetus kohalikele omavalitsustele kuuluvale taristule on väga madal ning pikemat aega käib kemplemine, kes teede eest vastutab. Praegu ei taha seda teha kumbki pool. See tuleb selgeks rääkida, aga ka kohalikel omavalitsustel endal on võimalik palju ära teha.