Repliik: head ajad

Õhtupäikese paistel nautisid olemist väga paljud linlased: kes peesitas pingil, kes jalutas sõpradega, kes tegi tervise­sporti. Tõsi-tõsi, liikuda on sealsel kiviklibul paras jant, aga juba on kõrval mururibale ka alternatiivsed käigurajad sisse sammutud (ja kuni pole kõnniteematerjal vahetatud, ei tohiks seda pahaks panna). Tore, et selline koht linnas olemas on ja ka kontsertidevälisel ajal kasutust leiab.