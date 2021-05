Kiri: riik, mis ühe käega annab ja teisega samal ajal võtab

Meie praegune haridus- ja teadusminister Liina Kersna kirjutas neli aastat tagasi arvamusloo “Meie targad ja õnnetud lapsed – mida teha? Kas kooliskäimine on orjuse erivorm?”. On selge, et haridussüsteemi reform on pika ja halli habemega lugu, mille jooksul jõuab ilmselt üks või mitu põlvkonda noori peale tulla. Kas te ei leia, et seda enam on mõistlik hoida kahe käega kinni ja väärtustada hariduse mitteformaalset poolt, millega lapsed rõõmu ja lustiga tegelevad, avastades enda tõelist potentsiaali? Mis siis, kui ajal, mil kurdame laste kehva vaimse tervise ja spetsialistide puuduse üle, on just huvitegevus üks nendest praegustest õlekõrtest, mille võimuses on paljusid lapsi ja noori aidata?