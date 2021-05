Taimedel on hea meel nii elevandi- kui ka hobusesõnnikukomposti üle

“Kes olid nõus maikuuni ootama, need on ostnud, aga kel kiire, ostsid mujalt,” rääkis Pšenitšnõi. Igatahes praegu saab, alates kolmest kuupmeetrist korraga. Kuigi kevadel ostetakse kompostmulda kõikjalt suurtes kogustes, on tema sõnul parim aeg hoopis sügis. “Targad inimesed valmistavad oma peenrad ja põllud sügisel ette. Las talv otsa seisab, vana muld ja kompost segunevad. Kevadel on ju palju aiatöid, on kiire. Aga sügisel aega on. Targad teevadki maa ettevalmistamise töö sügisel ära,” andis ta soovituse.