Vinni-Pajusti gümnaasium saab uhkeldada ägedate driftikartidega

Möödunud laupäeval sai nendel sõitmist Roelas proovida. Kooli huviringide juht ja MTÜ eestvedaja Mart Pitsner rääkis, et sügisest tahaks avada vastava huviringi õpilastele. Pitsner kiitis, et driftikart arendab noorte rooli- ja masina tunnetust ning on omamoodi treening, kus kasutusel on reaalne sõiduvahend virtuaalse tegevuse asemel.