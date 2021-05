Vanglad jäävad üha tühjemaks

Trellide taga viibijatest on süüdimõistetuid 1849 ja vahistatuid 441 – vange on kokku 2290. Avavanglas viibib 98 inimest ning kriminaalhooldusaluseid on 3942. Eluaegseid vange on 38, naisvange 90 ja alaealisi on trellide taga kolm.