Orkestriliikmetele pole praegu tööd pakkuda

Tööotsinguil tuleb mängu iga inimese lugu, tema tööstaaž, töökogemus, haridus ning soov erialast tööd leida või vajadus tööd otsida. “Kindlasti saab öelda seda, et tööportaali ei tule orkestrisse kutsumise kuulutusi. Tegemist on valdkonnaga, kuhu värvatakse inimesi otse – koolist, teistest orkestritest ja nii edasi,” selgitas Eesti töötukassa kommunikatsiooninõunik Lauri Kool.

Näiteks kui võtta aluseks, et kõik muusikud on muusikaharidusega, siis võiks neile sobida muusika õpetamisega seotud erialad. Töötukassas on praegu muusikaõpetaja ja muusikaringi õpetaja tööpakkumisi kümme.