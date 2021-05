Kui paljuski on populaarsed ka nõndanimetatud mitteametlikud rannad, kus korraline hooldus rannahooajaga alati sammu käia ei pruugi, on ametlike randade puhul heakorratööd ja õigeaegne suplushooajaks valmisolek valdade korraldada.

Ametlikke randu on Virumaal viis, neist kahe, Viitna ja Neeruti järve kaldaserva rannaribad on siiski riigimetsa majandamise keskuse (RMK) vastutusel, kelle jaoks hooldustööd ei alga mitte rannahooaja, vaid kevadise külastushooaja avamisega ning kel selliste tööde tarvis on palgal abiloodusvaht, kes hoiab silma peal alade üldhooldusel ning muu hulgas ka Viitna ja Neeruti supluskohtadel.