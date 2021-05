36-aastase Vihula paisjärve saatus sõltub ühe eraisiku allkirjast

Ühe inimese puuduv allkiri võib lõpetada aastatel 1984–1985 rajatud Vihula III paisjärve eksistentsi. See ei loe, et kõik ülejäänud järve äärde jäävate kinnistute omanikud on veesilma säilimise poolt nagu ka kohalik omavalitsus ja päästeamet – seadus on ühe eriarvamuse poolt ja kogu lugu!