Filmi tegevus leiab aset 1973. aasta Nõukogude Eestis ja meeskonnas on Katrin Kissa, Mart Taniel, Jaagup Roomet, Jaanus Vahtra jt, kellega ühiselt valmis Sarnetil mängufilm "November". Režissööri assistent Liina Prii selgitas, et kui "Novembris" ühendas Sarnet kristliku mütoloogia paganlikuga, kohtuvad uues teoses õigeusu klooster ja kung fu, pühalikkus ja huumor ning müstitsism ja popkultuur. Loo peategelane on automehaanik, kes soovib saada mungaks.

"Lääne-Virumaa rahva rõõmuks on kavas tulla filmima septembri alguses Piirale ning hetkel toimubki agar osalejate leidmine. Lavastame töölisnoorte diskoõhtu, ning ootame 18–30-aastaseid mehi ja naisi, kel oleks jaksu üks pikk päev tantsu vihtuda," rääkis Liina Prii ja lisas, et kuna stilistika on seitsmekümnendate aastatega seotud, püütakse võimalikult ehe atmosfääri luua ning vältida kleebitud vuntse ja parukaid. Filmigrupp eelistab huvilisi, kes on nõus ajastutruu soengu lõikusega, ja mehi, kes nõus kasvatama vuntse või habet. Ta lisas, et kõigil tegelastel muidugi ei pea vuntsid ega bakenbardid olema ning kõikidesse kiharatesse pole plaan kääre sisse lüüa, ning julgustas sobivas vanuses läänevirulasi kandideerima. Režissööri assistent kinnitas, et loomulikult järgitakse koroonaga seotud nõudeid ja et filmipäev on tasustatud.