Noori oodatakse arvamusrännakule

Arvamusrännak on noortele alates 7. klassist mõeldud mänguline ja hariv veebilahendus, mis aitab aru saada, millisena näevad noored elu Eestis täna ja millisena nad soovivad seda kogeda järgnevatel aastatel. Neil on võimalus arutleda nende arvates oluliste arengustrateegia küsimuste üle. Loodud lahendus annab ühtlasi koolidele võimaluse mitmekesistada õppetööd ning toetada õpetajaid noortega ühiskonnakorralduse küsimuste arutamisel.

Arvamusrännakul osalemiseks on igaühel võimalik arvutis või nutiseadmes läbi mängida teekond, kus iga tehtud otsus viib veidi erineva tulevikuni. Seda teekonda saab läbida mitme tegelasena ja korduvalt, et näha, millistest otsustest ikkagi tegelikult sõltub soovitud tulemuseni jõudmine. Teekonna lõpus pannakse kirja, mida peaks Eesti riik esimese asjana ära tegema, et meil oleks ka tulevikus kõigi vajadusi arvestav, turvaline ja kvaliteetne elukeskkond.