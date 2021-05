Viimase seitsme päeva nakatunute suhtarv ongi Lääne-Virumaal kõige kõrgem Tapa vallas – 167,27. Kõikides teistes meie maakonna omavalitsustes on see number alla 60, Rakvere ja Väike-Maarja vallas lausa 0.

Ööpäeva jooksul manustati 7921 vaktsiinidoosi, vaktsineerimisi on tehtud kokku 413 070 inimesele, vaktsineerimiskuur on lõpetatud 183 300 inimesel. Üle 70-aastaste hõlmatus vähemalt ühe vaktsiinidoosiga on 65 protsenti. 70+ vanusegruppi on üle 60 protsendi vaktsineeritud kõikides maakondades, välja arvatud Ida-Virumaal.