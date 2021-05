"Virumaa Suvesaund 2021" on esimest korda toimuv regionaalne muusikakonkurss, kus osalevad ainult Lääne-Virumaaga tihedalt seotud artistide lood. "Märtsis välja kuulutatud võistluse oluliseks käivitajaks sai eeldus, et ajal, mil kontserte teha ei saa, toodetakse palju huvitavat muusikat sahtlisse. See muusika aga vajaks uut ja huvitavat väljundit," kõneles konkursi eestvedaja, Virumaa Teataja ajakirjanik Mart Rauba.