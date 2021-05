Maaelu tutvustav elamussündmus sai koostöökokkuleppe

"Maal elamise päevast on kujunemas suurim maaomavalitsusi tutvustav elamussündmus, mille keskpunktis on elukeskkond koos seal olevate teenuste, kogukondlike suhete ja ettevõtlusega," ütles Eesti külaliikumise Kodukant juhatuse liige Krista Habakukk.

Rakvere vald eesotsas vallavanem Maido Nõlvakuga on olnud algusest peale maal elamise päeva initsiatiivgrupis. Nõlvak märkis, et kui algul tehti üritust "põlve otsas ja entusiasmi pinnal", on nüüd lisandunud rohkelt partnereid ja selles seisneb ka värske koostöölepingu olulisus. "Omavalitsuse strateegiline eesmärk on, et tema inimesed jääks valda püsima ning neid tuleks linnadest juurde. Maal elamise päeva puhul on tähtsad kolm vaala: tutvustame teenuseid, töökohti ja elamuturgu," kommenteeris Maido Nõlvak.