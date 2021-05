Juhtkiri: jäätiseputkad ja“linnumajad”

Ei ühtki karastavat jooki palaval päeval, ei kohvikioskit, ei jäätiseputkat. See viimane viga sai nüüd õnneks parandatud ning möödunud nädalavahetuse hitiks kujunes Tõusu tänava serva pargitud jäätisebuss. Tegemist on kindlasti kavala asukohaga ja eduka ettevõtmisega, sest pärast (väsitavat) jalutuskäiku Vallimäe vabaõhukeskuses tahaks veidi keha kosutada küll.

See mure on siis nagu lahendatud. Aga mis saab ikkagi Pikast tänavast, mis hea idee ootel “linnumajadest”? Hea plaan on põhiline. Ja julgus see ellu viia. Linna aukodaniku tiitlit vääriks inimene, kelle plaan ärataks varjusurmast Pika tänava, kuhu inimestel harva asja. Kirik, galerii, mõned (käsitöö)poed ja avatud ateljeed, üks söögikoht ja veel mõni paik, kuhu sisse astuda. Ei kõla paigana, kus elu keeks. Istumiskohti on, aga põhjust, miks tulla Pikale tänavale istuma, kui näitus vaadatud ja käsitööd pole plaanis osta, on raske leida. Keskväljakust vähemalt kõnnitakse üle teel punktist A punkti B ja istutakse pingile vestlema või aega parajaks tegema.