Rakvere toidutänavat ei paista veel kuskilt

Seda, et kreisilinn võiks saada suveks pikemalt tegutseva toidutänava, on arutatud ka linnavalitsuses. Praegu aga tundub, et terve tänava täitmiseks jääb asjast huvitatud toidumüüjaid väheks. Küll aga on muudetud lihtsamaks kodukohvikute registreerimine.