Kõik klaaspurgid ja -pakendid on peaaegu lõputult taaskasutatavad

“Klaaspakendi kogumine on hea traditsioon, mida tasub uuesti teadvustada. Arvatakse lausa, et klaas on tõenäoliselt üks esimesi pakendimaterjale üldse, mida on eraldi kogutud ja korduv- ning taaskasutatud,” märkis EPR-i juhatuse liige Alder Harkmann. “Oleme võtnud eesmärgiks koguda võimalikult palju klaaspakendeid, et loodus oleks puhtam. Ma loodan, et inimesed mõistavad, et kõige parem viis selleks on tuua klaas just klaasikonteinerisse.”