Aseri tehase juhataja Kaido Toome tunnistas, et esialgu ei ole robotitega sugugi lihtne. "Inimesed on mõtlevad olevused. Robotid pole, nemad ootavad kindlalt formuleeritud töökäsku," rääkis ta lindilõikamistseremoonial. "See tähendab, et meie töötajate kompetents peab suurenema. See ei teki ühe päevaga, aga aega meil ka pole, sest investeering tuleb tagasi teenida."