Viinistul avatakse Eduard Wiiralti loomingu uuendatud väljapanek

Wiiralti loomingu päralt on juba varem olnud üks Viinistu kunstimuuseumi saalidest, millele on seoses muuseumi ekspositsiooni ümberkorraldamisega antud nüüd uus ilme ja mis keskendub autori teoste paremikule vastavalt kogus esindatud loomeperioodidele.

Väljapaneku kuraatori, põhjalikult Wiiralti loomingut uurinud Eesti kunstimuuseumi teaduri Mai Levini sõnul on erakogus eriti hästi esindatud esimene ja teine Pariisi-periood, aastad Eestis ja Rootsis ning viimane loomejärk Pariisis. Kogu väljapanek on kujundatud lähtuvalt Wiiralti enda kunagi kirja pandust ehk vormistatud lihtsalt, mis võimaldab töid ka lähedalt vaadata. Nii on tollele ajale tüüpilist väikeseformaadilist graafikat hõlbus uurida ka noorematel külastajatel, kellele on suunatud muuseumi värske haridusprogramm.