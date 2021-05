Tallinna loomaaed ootab tänavu kõrvitsatest rohkem peete, porgandeid ja õunu

Tänavu on loomaaed teada andnud, et kõrvitsakampaanias kutsutakse osalema lasteasutusi üle Eesti – vilju varutakse piiratud koguses ehk 10 tonni. Eraisikutelt oodatakse aga sügisel õunu, porgandeid ja peete. Loomaed põhjendab seda oma kodulehel asjaoluga, et uute põnevate ekspositsioonide ehitustööde ja ümberkorralduste tõttu on loomaaias hoiustamise võimalused vähenenud.