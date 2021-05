Rakvere linna päevadele annavad tooni ettevõtmised Pikal tänaval, kontserdid Vallimäel ja kodukohvikud

“Kõige toredam on see, et me ei pea linna sünnipäeva tänavu isekeskis kodus pidama, vaid saame linnaruumi tulla ja oma vahvat Rakveret nautida perega, sportides, võimeldes, kultuuri nautides. Tõotavad tulla mõnusad armsad linnapäevad, mis kutsuvad jalutama, uudistama, põikama tänavatele ja hoovidesse, kus pole varem ehk käidudki,” rääkis Rakvere kultuurikeskuse projektijuht Katrin Põllu.