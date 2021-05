Must-kärbsenäpp

Kel koduaias mõni pesakast üles pandud, on kindlasti must-kärbsenäpiga vägagi tuttav. Need linnud asustavad pesakaste suurima heameelega ning on varmad ägedaid võitlusigi tihaste või teiste liikidega, kes enne kärbsenäppide saabumist aprilli lõpus või mai alguses on pesakasti elama asunud, maha pidama.