Praeguses olukorras, kus reisimine välisriikidesse on veel küllaltki keeruline, on muuseum otsustanud tuua külastajateni killukese reisimuljeid, hingelist rahulolu ja nauditavaid hetki läbi oma ürituste. Muuseumisuve avab 26. juunil ateljeenäitus “Reisipildid”, kus sel aastal on eksponeeritud Richard Sagritsa õli - ja akvarellimaalid Kesk-Aasiast, Karjalast, Kaukaasiast, Soomest, Kiievist ning ka Veneetsiast.