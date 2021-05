Õuna Kodu ehk Kuidas erivajadusega inimesed iseseisvuvad

Päeval, mil fotograaf Marianne Loorentsiga Tapa Õuna Kodu külastame, on õhus veidi elevust – Nastja, üks elanikest, tähistab oma sünnipäeva. Selleks puhuks on ta küpsetanud koogi ja loomulikult on kõik Õuna Kodu elanikud teda õnnitlemas.

Õuna Kodus on täpselt aastajagu päevi elanud koos üheksa inimest, üks koht on veel vaba. Ametlikult on see kogukonnas elamise teenus. See tähendab, et päeva ajal käivad tegevusjuhendajad ja öösel ollakse omapäi. Aga on valvetelefon ning Õuna Kodu juht Anu Karajev on vaid kõne kaugusel.