Ujuvsaared hakkavad Soolikaoja puhastama

Rakveret läbiv Soolikaoja on väga kehvas seisus ja saasteainetest tulvil. Projekti Life IP Cleanest raames pööratakse Soolikaoja puhastamisele suurt tähelepanu ning abi võiks olla taimedega kaetud ujuvsaartest. Saared hakkavad välja nägema looduslikud, sinna peale istutatud taimed peaksid toimima saasteainete filtreerijana.

Life IP Cleanesti projektijuht Mari Sepp rääkis, et tehissaared paigaldatakse suve jooksul Rakvere Kirikuparki. “Meetodil on keeruline nimi – fütoremediatsioon. Lihtsamalt tähendab see taimtervendamist,” lausus Sepp.