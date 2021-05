Tegemist on Rakvere kultuurikeskuse projekiga "Muusikavõlu Vallimäel", mis algas 1. mail ning kestab jaanipäevani.

"See on kolmas programm, seni on kuulda olnud rohkem klassikalist muusikat, nüüd aga kümme päeva rahvalikku muusikat. 1. juunil, lastekaitsepäeval, programm taas vahetub ja selle panevad kokku Rakvere põhikooli õpilased," rääkis Rakvere kultuurikeskuse direktor Eve Alte.