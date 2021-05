Priit Adler, kes muuhulgas tegutseb Puhta Vee Teemapargis ja MTÜs Ökokratt, otsustas tänada Rakvere haigla COVID-19 osakonna töötajaid sellega, et viis nad laupäeval Äntu järvede äärde matkale – pealegi on esmaspäeval tulemas kaitsealade päev. Rakvere haigla COVID-19 osakond on ligi nädalapäevad ametlikult suletud ning seal inimeste elude eest võidelnud tunnevad pingelangust.