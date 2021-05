Äike lõi Rakvere linna veevärgi sassi

Rakvere Vesi teatas, et äikese tagajärjel sai kannatada Rakvere linna veetöötlusjaama automaatjuhtimissüsteem. Viga on tuvastatud ning selle likvideerimiseks on ette näha veekatkestust ööl vastu pühapäeva kella 24 kuni 2ni öösel.