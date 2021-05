Kunda linna jooks avas Lääne-Virumaa jooksusarja neljanda hooaja

"Meeldivalt palju osalejaid – 206 inimest said tulemused kirja. Arvestades vihma, ei ole üldse hullu!" kommenteeris Lääne-Virumaa jooksusarja üks peakorraldajatest ja Kunda etapi korraldaja Ainar Sepnik.

Sepnik tõi välja, et meeste konkurentsis oli ülikõva tase, sest Eesti TOP 10st olid mitmed kohal. "Eelmise jooksu võitja aeg oli nüüd ligi kolm minutit parem. Minul ei ole olnud seni au sellist jooksu korraldada, kus meeste tase oleks nõnda kõva. See on kindlasti võistlusnälg, mis kohale tõi," rääkis Sepnik.