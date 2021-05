"Viimastel aastatel on ühistute vajadused ja ka võimalused korterelamute renoveerimiseks oluliselt kasvanud. Lääne-Virumaal on viiel aastal toetust saanud üle saja korterelamu, kuid huvi nii seniste kui uute teenuste kasutamiseks on kordades suurem," lausus KredExi eluaseme- ja energiatõhususe osakonna juht Triin Reinsalu.

Lääne-Viru arenduskeskuse juhatuse liikme Heli Eigi sõnul kinnitab ka klientide tagasiside ja senine kogemus, et vajadus nõu ja abi järele on olemas. "Oleme koostöös KredExiga hinnanud, et kokku vajab Lääne-Virumaal lähikümnenditel kordategemist veel pea tuhat hoonet, seega vajadus lisateabe, materjalide ja taotlemise nõustamise järele on kasvav. Meil on pikaaegne kogemus ettevõtlusmeetmete nõustamisel ning tunneme ka piirkonna probleeme ja võimalusi, mis on suureks eeliseks teadlikkuse kasvatamiseks ühistute seas," lisas arenduskeskuse juht.

KredEx pakub korteriühistutele mitmesuguseid teenuseid: renoveerimislaenu, käendust ja rekonstrueerimistoetust. Arenduskeskusest saab küsida konsultatsiooni teenuste tingimuste ja sobivuse kohta, taotluste nõuete, ajakava ja tähtaegade kohta. Vajadusel pakuvad konsultandid abi ka taotluse vormi täitmisel ja esitamisel ning vajalike dokumentide kokkupanekul.

"Arenduskeskused seisavad selle eest, et piirkonna elamis- ja töötingimused, keskkond ning heaolu paraneks. Seega on korterelamute kordategemine ja renoveerimine meie kõigi huvides. See toob otsese kasu majaelanikele kulude kokkuhoiu ja mõnusa sisekliima näol, kuid kaudselt mõjutab see kogu piirkonda nüüdisaegsema elukeskkonna näol," lisas Eigi.