Vallimäe jalgrajad remonditakse jaanipäevaks käimiskõlblikuks

Uuendatud katte saavad kõik graniitsõelmetega kaetud teerajad, mis hõlmavad kokku 3800 ruutmeetrit. Teatavasti selgus kohe pärast Vallimäe kompleksi avamist mullu augustis, et teerajad on ebaõnnestunud kattega, neil on jalgsi ebamugav kõndida ja lapsevankri, ratastooli või jalgrattaga on need praktiliselt läbimatud.

Radade remont algas nädal tagasi ja vastavalt ajagraafikule peab töö tehtud olema jaanipäevaks. "Koorime vana katte osaliselt maha ja asendame selle sõelmetega, kus on sees ka nullfraktsiooniga kivipuru," rääkis teerajal askeldanud töömees Kah OÜ-st. "Me ei ole uusi lõike jõudnud veel kinni rullida, aga juba on näha, et uus kate on palju kõvem kui eelmine. Kahju, et tuli teha topelttööd, aga nii juhtub, kui projekteerija ei lähtu praktilistest kogemustest. Ma olen seda tööd üle 20 aasta teinud ja kohe oli näha, et esimene variant ei hakka tööle, et kate jääb pudrune. Loodetavasti nüüd saab asjad korda."