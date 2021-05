Robin Täpp toob lavale "Võimaluse"

Tegemist on sonaadivormi rakendamisega teatrikunstis. "Teatris inimene kuulab väga hoolega, mida tegelased räägivad, ja mõtleb, mida selle või teisega öelda tahetakse. Muusikat kuulates me ei mõtle, mida viiul tahab öelda," rääkis Robin Täpp. Lavastaja sõnul on iga mõte, mis saalis mõeldakse, õige.