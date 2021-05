Lambakasvataja Sergo Sokolov rääkis, et hundid ründasid ööl vastu pühapäeva. "Kokku murti maha neli utte ja kuus talle," ütles Sokolov.

Karjamaa on piiratud kolmest küljest elektriseeritud aiaga. "Ühes küljes on viie meetri laiune oja, millest jookseb üle kopratamm, kust siis hunt või hundid üle on tulnud," kirjeldas lambakasvataja.