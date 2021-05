"12-tunnine tööpäev tähendab laias laastus seda, et inimene on tööl kaks päeva ja kaks ööd järjest ning seejärel on tal neli vaba päeva," selgitas tehase juhataja Oleg Lavrenov. "Paljudele sobib selline graafik. Seda enam, et see on teada kolm kuud ette, inimene saab varakult plaane teha."