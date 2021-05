Rakvere linnajuhid tänasid Juris Umbraškot tema pühendunud töö eest. Linnapea Triin Varek: "Juris Umbraško panustas pikki aastaid suurepärase korvpallurina meeskonnas ning tema töö peatreenerina on toonud meeskonna uuele tasemele. Muidugi kurvastame, et peatreener lahkub nüüd, kus lootused on head ja ootused on tõusnud. Igal juhul oleme tänulikud tehtud töö ja väga hea koostöö eest ning soovime Juris Umbraškole edu kõiges, mis ootab ees."