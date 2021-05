“Need on nottidest lõigatud vormid,” ütles kunstnik. “Puuskulptuuris näedki tihtipeale eelkõige notti. Püüdsin teha nii, et puu vorm ära kaob: on kuubikud, kastid ja raamid tehtud üksteise peale, et tunduks, nagu oleks eraldi tükkidest. Kasutan ka linnumotiivi,” rääkis Teet Suur. Kunstniku sõnul on tegu alles valmimisjärgus teostega, millega ta edasi töötab.