Põllupidajad on kehvadest ilmadest hoolimata graafikus

Põlluharijatel on kõige kiirem aeg juba alanud. Viljad on maas, umbrohutõrje- ja taimekaitseringid tegemisel. Kuigi sügisest lõikust võivad mõjutada paljud faktorid, on meie põllumehed ja -naised hooaja suhtes hästi meelestatud.